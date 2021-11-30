Пыталовский фестиваль «Мы живем на границе» претендует на «Народное признание – 2021»

15:52, 30 ноября 2021, ПАИ

Пыталовский фестиваль «Мы живем на границе» пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Событие». Заявку прислала администрация Пыталовского района.

Фестиваль «Мы живем на границе» проводился впервые на территории Пыталовского района 11 сентября 2021 года. Это культурно-этнографический фестиваль с участием приграничных территорий Псковской области и ближнего зарубежья. Фестиваль проводился с целью межрегионального культурного сотрудничества и формирования перспектив и возможностей в туристическом, экологическом и бизнес-сотрудничестве народов приграничья.

«Фестиваль «Мы живем на границе» - важное, яркое событие в жизни приграничных районов, направленное на сохранение, изучение традиций, передачу подрастающему поколению традиций той земли, на которой они проживают. В дальнейшем планируется ежегодное проведение фестиваля на территории Пыталовского района», - отметили в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.