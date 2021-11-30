Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Премия "Народное признание"

Международный фестиваль «РосянкаFest» поборется за «Народное признание»

Международный фестиваль дикой природы «РосянкаFest», организованный природным заповедником «Полистовский», поборется за статуэтку общественной премии «Народное признание – 2021» в номинации «Экомышление». Заявку прислала редакция газеты «Сельская новь» Бежаницкого района.

Одной из основных целей Международного фестиваля дикой природы «РосянкаFest» является экологическое просвещение населения и формирование экомышления в мировом сообществе.

В издании отметили, что «РосянкаFest» проходит на территории Псковской области уже третий год, два из которых, из-за ограничительных мер, в онлайн-формате. «РосянкаFest» – это фестиваль, рассказывающий о хрупком мире, о заповедной жизни, о людях, которые занимаются охраной, наукой, экологическим просвещением и познавательным туризмом. За три года проведения фестиваля сотрудники Полистовского заповедника рассказали всему миру о важности сохранения окружающей, уязвимой и хрупкой природы, провели различные интервью с учёными разных стран, рассказывали удивительные истории из жизни заповедных людей, проводили прямые эфиры, экологические мастер-классы, утренние разминки и вечерние медитации прямо с полистовских болот, делились секретами приготовления местных блюд и даже помогли многим ответственным природопользователям отправиться в незабываемое виртуальное путешествие по экотропам Полистовья.

«Это мероприятие показало, как многогранна и широка наша страна, ведь на фестивалях были представлены около сорока федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также ООПТ зарубежья: Латвия, Белоруссия и международное сообщество RE-peat», - отметили в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

30 ноября 2021

«Семейный пикник» номинирован на «Народное признание – 2021»
30 ноября 2021

Печорский учитель Евгений Кураков пополнил список претендентов на «Народное признание – 2021»

30 ноября 2021

Международный фестиваль «РосянкаFest» поборется за «Народное признание»
30 ноября 2021

Пыталовский фестиваль «Мы живем на границе» претендует на «Народное признание – 2021»
30 ноября 2021

Открытие памятника Александру Невскому в Самолве выдвинули на премию «Народное признание»
29 ноября 2021

За спасение людей из горящего дома в Печорах Рейн Нийне номинирован на «Народное признание»
29 ноября 2021

Предприятие «Глобус Джус» номинировано на «Народное признание - 2021»
29 ноября 2021

Семья спортсменов из Плюсского района поборется за статуэтку «Народного признания – 2021»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...