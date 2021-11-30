Международный фестиваль «РосянкаFest» поборется за «Народное признание»

15:59, 30 ноября 2021, ПАИ

Международный фестиваль дикой природы «РосянкаFest», организованный природным заповедником «Полистовский», поборется за статуэтку общественной премии «Народное признание – 2021» в номинации «Экомышление». Заявку прислала редакция газеты «Сельская новь» Бежаницкого района.

Одной из основных целей Международного фестиваля дикой природы «РосянкаFest» является экологическое просвещение населения и формирование экомышления в мировом сообществе.

В издании отметили, что «РосянкаFest» проходит на территории Псковской области уже третий год, два из которых, из-за ограничительных мер, в онлайн-формате. «РосянкаFest» – это фестиваль, рассказывающий о хрупком мире, о заповедной жизни, о людях, которые занимаются охраной, наукой, экологическим просвещением и познавательным туризмом. За три года проведения фестиваля сотрудники Полистовского заповедника рассказали всему миру о важности сохранения окружающей, уязвимой и хрупкой природы, провели различные интервью с учёными разных стран, рассказывали удивительные истории из жизни заповедных людей, проводили прямые эфиры, экологические мастер-классы, утренние разминки и вечерние медитации прямо с полистовских болот, делились секретами приготовления местных блюд и даже помогли многим ответственным природопользователям отправиться в незабываемое виртуальное путешествие по экотропам Полистовья.

«Это мероприятие показало, как многогранна и широка наша страна, ведь на фестивалях были представлены около сорока федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также ООПТ зарубежья: Латвия, Белоруссия и международное сообщество RE-peat», - отметили в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.