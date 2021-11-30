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Премия "Народное признание"

Печорский учитель Евгений Кураков пополнил список претендентов на «Народное признание – 2021»

Учитель технологии и изобразительного искусства, руководитель СП «МБОУ «ПСОШ №3» Центр цифрового образования детей «IT-куб» Евгений Кураков пополнил список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислали Нина Ярославцева и коллектив Печорской средней общеобразовательной школы №3.  

Евгений Кураков сравнительно недавно пришел в школу, но за минувшие десять лет его работы в образовании коллектив увидел его рост от рядового сельского учителя до руководителя структурного подразделения Центра цифрового образования детей «IT-куб» МБОУ «Печорская средняя общеобразовательная школа №3».

За такой промежуток времени он принимал активное участие в ряде международных проектов: «Взаимодействие приграничных предпринимателей»; руководил школьной компанией «Golden Cockerel», которую отметили на международной детской ярмарке в номинации «Лучший маркетинговый ход»; состоял в рабочей экспертной группе в международном проекте ER-52 «Обучение наследию» по разработке и реализации программы дополнительного образования «Народная культура» на основе местных традиций, обычаев и фольклора; проводил активное обучение по программам дополнительного образования художественной и технической направленности. В настоящее время регулярно готовит учеников к муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады по технологии, региональному этапу олимпиады по 3D-технологиям, региональному этапу «Шаг в науку», региональному и всероссийскому этапам «Шаг в будущее», отмеченных дипломами победителей, призеров, победителей в дополнительных номинациях.

«Начиная учителем технологии, он не подразумевал, что на восьмом году педагогической деятельности станет одним из первых педагогов дополнительного образования сети центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей кабинета «Точка роста» на базе Изборского лицея. А накопив необходимый опыт, возглавит совершенно новый проект для школы и муниципалитета - Центр цифрового образования детей «IT-куб» города Печоры (с сентября 2021 года)», - отмечается в заявке.  

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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