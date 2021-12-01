Горнолыжный курорт «Мальская долина» открывает сезон
«Мальская долина» открывает новый горнолыжный сезон. Об этом появилось сообщение в Instagram псковского курорта.
Верхняя трасса протяжённостью 2,4 км пройдена ратраком и готова к прохождению лыжниками.
«Мальская долина» приглашает всех на лыжню. Прокат оборудования откроется ближе к выходным дням.
В конце сентября этого года «Мальскую долину» посетила телеведущая Регина Тодоренко во время съёмок программы «Орёл или решка».
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