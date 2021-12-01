Горнолыжный курорт «Мальская долина» открывает сезон

23:30, 30 ноября 2021, ПАИ

«Мальская долина» открывает новый горнолыжный сезон. Об этом появилось сообщение в Instagram псковского курорта.

Верхняя трасса протяжённостью 2,4 км пройдена ратраком и готова к прохождению лыжниками.

«Мальская долина» приглашает всех на лыжню. Прокат оборудования откроется ближе к выходным дням.

В конце сентября этого года «Мальскую долину» посетила телеведущая Регина Тодоренко во время съёмок программы «Орёл или решка».