Экстрим опробовала Регина Тодоренко в «Мальской долине»

17:24, 28 сентября 2021, ПАИ



Фото: Мальская Долина, Александр Кузьмин



Фото: Мальская Долина, Александр Кузьмин



Фото: Мальская Долина, Александр Кузьмин





28 сентября в парке активного отдыха «Мальская долина» в Печорском районе прошел блок съемок псковского выпуска программы «Орёл и Решка», там ведущая шоу Регина Тодоренко опробовала экстремальные виды развлечений — катание на вездеходах и скоростной спуск на велосипеде (даунхилл). Об этом пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на собственный источник.

Тимур Родригез в этот день отправился в Пушкинские Горы. Ведущие шоу переночевали в «Мальской долине» и сходили в баню. На странице парка в Instagram размещена фотография Тимура Родригеза с шеф-поваром, который кормил звёздных гостей.

Президент Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин поделился в своем Instagram фотографией с Региной Тодоренко. «Бегаем с Региной в Мальской долине!» - написал он.

Источник издания отметил, что гостям «Мальская долина» понравилась. «Природа нравится — осень красивая, красно-жёлтая», - добавил он.

Съёмки выпуска шоу «Орёл и Решка» о Псковской области начались 27 сентября.