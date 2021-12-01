«Чистые игры в городе Дно» номинированы на «Народное признание – 2021»
Первый экологический фестиваль «Чистые игры в городе Дно» пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Экомышление». Заявку прислало муниципальное учреждение «Дновский районный культурный центр».
«Чистые игры в городе Дно» – первое в истории Дно крупное экологическое мероприятие, которое собрало участников не только из Дновского района, но и соседнего Порховского, а также Новгородской области.
Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.
В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».
Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.
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