«Чистые игры в городе Дно» номинированы на «Народное признание – 2021»

09:40, 01 декабря 2021, ПАИ

Первый экологический фестиваль «Чистые игры в городе Дно» пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Экомышление». Заявку прислало муниципальное учреждение «Дновский районный культурный центр».

«Чистые игры в городе Дно» – первое в истории Дно крупное экологическое мероприятие, которое собрало участников не только из Дновского района, но и соседнего Порховского, а также Новгородской области.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.