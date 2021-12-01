Артистка Великолукского драмтеатра Алина Бичай номинирована на «Народное признание – 2021»

10:38, 01 декабря 2021, ПАИ

Артистка Великолукского драматического театра Алина Бичай выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Талант». Заявку прислал директор театра Николай Андросович.

Он отмечает, что Алина Бичай работает в театре с 2018 года. За это время ею талантливо сыграно большое количество разноплановых ролей (более 20), многие из которых – главные. Актриса сыграла главные роли в двух спектаклях театра, которые вошли в 2019 году в лонг-лист самой престижной театральной премии «Золотая маска», – «Базаров», «Гроза». Оба этих спектакля созданы при поддержке партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

Алина Бичай принимает активное участие в лаборатории по современной драматургии Государственного театра наций, которая проходила на площадке ВДТ в 2018 году. В 2019 году она принимала участие в творческой лаборатории Государственного театра наций на территории Пушкинского музея-заповедника, где сыграла роль Марины Мнишек в третьей части драмы «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Ее работа положительно оценена режиссером и зрителями. В июне 2021 года спектакль «Гроза» впервые принял участие в XVIII Фестивале театров малых городов России в Набережных Челнах, где артистка получила диплом «За лучшую женскую роль» (роль Катерины в спектакле «Гроза»).

Награждена благодарственным письмом депутата Государственной думы Александра Козловского за высокий профессионализм и самоотдачу (2019). Победитель конкурса среди творческих работников сферы культуры города Великие Луки в номинации «Профессионализм и мастерство» (2020). Является лауреатом премии администрации Псковской области 2020 года в области театрального искусства за роль в спектакле «Гроза» режиссера Ильи Ротенберга. Лауреат премии администрации Псковской области 2021 года в области театрального искусства за роль в спектакле «Три сестры» режиссера Юрия Печенежского.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.