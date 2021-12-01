Дмитрий Яковлев возглавит управление культуры администрации Пскова

12:48, 01 декабря 2021, ПАИ

Общественник Дмитрий Яковлев, ранее работавший в аппарате Псковской гордумы, являющийся исполнительным секретарем городского отделения «Единой России», предлагается в качестве руководителя городского управления культуры. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 декабря.

Дмитрий Яковлев окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Был членом Общественной палаты Псковской области. Ранее возглавлял региональное отделение общественной организации «Трезвая Россия».

«Дмитрий Яковлев вел широкую общественную жизнь, много занимался общественной работой, много занимался по партийной линии вопросами, ответственный сотрудник», - сказал Борис Елкин.

26 ноября на 59-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва Бориса Елкина назначили главой администрации Пскова.