Борис Елкин назначен главой администрации Пскова

11:56, 26 ноября 2021, ПАИ

Борис Елкин назначен главой администрации Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с очередной 59-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит 26 ноября.

По результатам конкурса на замещение должности главы администрации Пскова в бюллетень для тайного голосования были включены две кандидатуры - Борис Елкин и Иван Родионов. За Бориса Елкина проголосовал 21 депутат, второй кандидат получил поддержку 2 парламентариев.

Борис Елкин родился в 1989 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 2012 года занимал различные должности в ФКУ «Севзапуправтодор», а затем в Упрдор «Северо-Запад», начиная с эксперта дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений до начальника отдела капитального строительства. В 2016 году награжден благодарственным письмом Федерального дорожного агентства.

С февраля 2019 года возглавлял комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.