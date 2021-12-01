Руководитель УГХ администрации Пскова Николай Баринов сохранит свою должность

12:59, 01 декабря 2021, ПАИ

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов сохранит свою должность. Об этом сообщил сити-менеджер Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

Ранее некоторые Telegram-каналы писали о том, что Николай Баринов должен покинуть пост начальника управления городского хозяйства администрации Пскова. Таким образом, Борис Елкин опроверг эти домыслы.

Отметим, что Борис Елкин также сообщил, что кадровые предложения по заместителям главы администрации Пскова вынесут на сессию гордумы, которая состоится 7 декабря.