В Пскове зимой будут использовать меньше песка для обработки дорог

13:10, 01 декабря 2021, ПАИ

В Пскове зимой будут уменьшать количество песка для обработки дорог. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 декабря.

«На 100% от «песчаных бурь» не уйдем, но будем уменьшать количество песка», - сказал Елкин.

Он также отметил, что опасно использовать в качестве обработки зимних дорог в городе гранитную крошку.

«Песок, соль и другие реагенты, используют в стране разные варианты. Песок будет использоваться, но в меньшем объеме, каждый год уменьшаем. -10, -15 — соль нельзя использовать, будет каток, только песок можно. Все зависит от погодных условий, от температуры», - подчеркнул Борис Елкин.