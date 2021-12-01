Борис Елкин ответил, куда вывозят снег с улиц города

13:16, 01 декабря 2021, ПАИ

Глава администрации города Пскова Борис Елкин рассказал, что весь снег с улиц города вывозят на снежный полигон в Ваулиных Горах. Об этом глава администрации города рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 декабря.

«За эти дни собрались серьезные снежные валы, надеюсь, оперативно вывезем», - отметил Елкин, рассказав, что самыми проблемными районами являются спальные, так как там припаркованы автомобили днем и вечером и очень сложно такие районы чистить от снега.