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Политика

Борис Елкин – о взаимодействии с губернатором: Мы всегда в тесном контакте

«Мы всегда в тесном контакте, всегда общаемся по телефону, проводим личные встречи», – заявил глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, комментируя его взаимодействие с губернатором Михаилом Ведерниковым.

«Много рабочих моментов, вопросов, которые мы обсуждаем с губернатором по телефону ежедневно, – отметил Борис Елкин. – В частности, сейчас обсуждаем вопрос, связанный со снегопадом».

Борис Елкин подчеркнул, что всегда находится в тесном контакте с Михаилом Ведерниковым. «Мы всегда в тесном контакте, всегда общаемся по телефону, проводим личные встречи. Периодически гуляем по городу, видим все болевые точки», – заметил он.

Глава администрации Пскова также добавил, что выстраивать взаимодействие с администрацией Псковской области ему будут помогать его заместители.

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