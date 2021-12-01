Житель города Дно Владимир Андреев номинирован на «Народное признание - 2021»

17:11, 01 декабря 2021, ПАИ

Житель города Дно Владимир Андреев пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Экомышление». Заявку прислала Любовь Емельянова, которая также проживает в Дно.

Владимир Андреев выдвинут на премию за озеленение и устранение несанкционированной свалки участка в западной части города Дно, расположенного между улицей Горького и Российским переулком.

«Свалка убрана, кусты ракиты вырублены. Вместо них посажены саженцы хвойных и лиственных деревьев», - отмечается в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.