Житель города Дно Владимир Андреев номинирован на «Народное признание - 2021»
Житель города Дно Владимир Андреев пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Экомышление». Заявку прислала Любовь Емельянова, которая также проживает в Дно.
Владимир Андреев выдвинут на премию за озеленение и устранение несанкционированной свалки участка в западной части города Дно, расположенного между улицей Горького и Российским переулком.
«Свалка убрана, кусты ракиты вырублены. Вместо них посажены саженцы хвойных и лиственных деревьев», - отмечается в заявке.
Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.
В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».
Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.
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