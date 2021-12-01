Спасшего тонувшего друга жителя Дедовичского района выдвинули на «Народное признание – 2021»

17:50, 01 декабря 2021, ПАИ

14-летнего Ивана Мутовина из Дедовичского района выдвинули на премию «Народное признание – 2021» в номинации «Поступок» за спасение тонувшего друга. Заявка поступила от МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа».

В июле 2021 года друг Ивана Мутовина Илья прыгнул в воду и ударился головой о камень. От удара он потерял сознание и начал тонуть. Иван бросился на помощь, вытащил друга на берег и оказал первую помощь. После этого молодой человек сообщил о случившемся родителям и вызвал скорую помощь. Пострадавшего парня отвезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой правого глаза.

За героический поступок начальник МО МВД России «Дедовичский» Семёнов А.А. подарил Ивану Мутовину часы и поблагодарил за героический поступок. Иван Мутовин также имеет награды, благодарственные письма главы Дедовичского района за особые успехи в мероприятиях муниципального и регионального уровней.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.