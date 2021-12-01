В Думе обсуждают права на маткапитал для отцов с детьми от суррогатных матерей

20:32, 01 декабря 2021, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал, сообщает ТАСС.

Как отмечают авторы инициативы, документ направлен на расширение круга лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением или усыновлением детей. Так, законопроект предлагает распространить право на маткапитал на мужчин, признанных единственным родителем детей, рождённых для них с 1 января 2007 года. Речь идёт о втором, третьем или последующих детях, рождённых «в результате использования суррогатного материнства, в случае вступления впоследствии такого мужчины в брак и воспитания им детей совместно с усыновившей их супругой, если ранее он и его супруга не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки».

Маткапитал также предлагается выплачивать мужчинам, у которых с 1 января 2020 года в результате суррогатного материнства родился первый ребёнок и которые вступили в брак и воспитывают своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой.

Документ также устанавливает, что такое право мужчины прекращается в случае его смерти или в случае лишения родительских прав и возникает у его супруги, усыновившей его ребёнка. В таком случае право на маткапитал у супруги появляется независимо от наличия гражданства РФ или статуса лица без гражданства.