Метал-группа «Омикрон» обрела необыкновенную популярность из-за нового штамма коронавируса с тем же названием

22:05, 01 декабря 2021, ПАИ

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Металистам из гонк-конгской группы Omicron с новым штаммом крупно повезло. Об этом сообщает Telegram-канал «Коза кричала».

Музыканты играли прогрессив-метал, но что-то у них пошло не так. Поездили с концертами и сдулись. Это было 5 лет назад. С тех пор участников группы раскидало по всему миру. Один - в Гонконге, другой - в Англии, третий - в Дании, четвертый - вообще неизвестно где.

Прошлым летом молодые люди списались и решили все-таки довести до ума старые записи, чтобы выпустить альбом. У каждого было полно насущных забот, и дело шло очень медленно. Думали, что в лучшем случае песни к альбому удастся собрать к лету-2022.

Но южноафриканский штамм все изменил. Про забытую группу вдруг все разом вспомнили. У музыкантов разрываются телефоны, а у их записей поползли вверх просмотры. Словом, они решили издать альбом раньше, пока популярность нового штамма не покинула информационное поле.

Только что служба CNN сообщила о первом случае заражения омикроном в США.

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