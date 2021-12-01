Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Метал-группа «Омикрон» обрела необыкновенную популярность из-за нового штамма коронавируса с тем же названием

Название у группы появилось ещё пять лет тому назад. Фото Youtube

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Металистам из гонк-конгской группы Omicron с новым штаммом крупно повезло. Об этом сообщает Telegram-канал «Коза кричала».

Музыканты играли прогрессив-метал, но что-то у них пошло не так. Поездили с концертами и сдулись. Это было 5 лет назад. С тех пор участников группы раскидало по всему миру. Один  - в Гонконге, другой  - в Англии, третий  - в Дании, четвертый  - вообще неизвестно где.

Прошлым летом молодые люди списались и решили все-таки довести до ума старые записи, чтобы выпустить альбом. У каждого было полно насущных забот, и дело шло очень медленно. Думали, что в лучшем случае песни к альбому удастся собрать к лету-2022.

Но южноафриканский штамм все изменил. Про забытую группу вдруг все разом вспомнили. У музыкантов разрываются телефоны, а у их записей поползли вверх просмотры. Словом, они решили издать альбом раньше, пока популярность нового штамма не покинула информационное поле.

Только что служба CNN сообщила о первом случае заражения омикроном в США.

;

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

01 декабря 2021

Метал-группа «Омикрон» обрела необыкновенную популярность из-за нового штамма коронавируса с тем же названием
01 декабря 2021

Илон Маск предложил купить свисток вместо тряпочки от Apple

28 ноября 2021

В Нидерландах у 13 пассажиров, которые прибыли из ЮАР, выявили новый штамм коронавируса
27 ноября 2021

Великобритания ввела обязательные ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну

27 ноября 2021

День морской пехоты отмечается в России
26 ноября 2021

Главы России, Азербайджана и Армении обсудили сегодня карабахский конфликт
26 ноября 2021

Учёные обеспокоены новым видом африканского коронавируса
26 ноября 2021

Житель Латвии не может выбраться домой через границу и вынужден бомжевать в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...