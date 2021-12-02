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Экономика

Александр Козловский: В федеральном бюджете максимально учтены пожелания избирателей

В федеральном бюджете на 2022 год и плановый период максимально учтены пожелания избирателей, заявил депутат Государственной Думы Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

Он отметил, что еще летом президент РФ Владимир Путин попросил партию «Единая Россия» обсудить народную программу с гражданамии и использовать выборный период с пользой. Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак также обращал внимание на то, чтобы народная программа была сформирована из пожеланий граждан.

«И сейчас большинство поправок в бюджет - это результат нашей работы в летний период», - уточнил Александр Козловский. - Деньги мы постарались направить таким образом, чтобы пожелания наших избирателей максимально закрыть. Конечно, за год все не сделать - объем пожеланий большой. Работа предстоит серьезная. Будем направлять силы на острые моменты».

Он добавил, что «Единая Россия» всегда занимается анализом ситуации и работает в связке с администрацией Псковской области. Основная работа ложится на регион, на губернатора Михаила Ведерникова. «Мы, как партия, постарались донести до Минфина пожелания граждан», - заверил депутат. По его словам, благодаря этому удалось сделать существенные изменения в бюджете.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» подготовила к проекту бюджета на 2022–2024 годы поправки на 110 млрд рублей.

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