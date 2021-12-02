Почти тысяча человек остаются без света из-за непогоды в Псковской области

12:16, 02 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на 10:00 2 декабря в Псковской области без электроснабжения остаются почти тысяча человек в 189 населённых пунктах, пишет официальный Telegram-канал региона.

Электроснабжение восстановлено в Дновском, Локнянском, Новосокольническом, Островском, Пыталовском районах. Непростая ситуация сохраняется в Новоржевском районе, где 103 населенных пункта без света. Энергетики планируют восстановить подачу электричества до конца дня. В Дедовичском районе более 200 человек также без электроснабжения, ведутся работы. В Псковском филиал ПАО «Россети Северо-Запад» остаётся режим повышенной готовности.

Напомним, что 2 декабря и в ночь на 3 декабря ожидается сильный снегопад. Вечером и ночью на юге области местами возможно налипание мокрого снега на провода.