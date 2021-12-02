Сильный снегопад прогнозируется в Псковской области сегодня

09:17, 02 декабря 2021, ПАИ

2 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт снег, местами сильный, пишет официальный Telegram-канал региона.

На юге области вечером и ночью ожидается мокрый снег. Возможно также налипание мокрого снега на провода, на дорогах – гололедица. Ветер южных направлений. Температура воздуха днём -4…+1 градусов.

В Пскове ожидается умеренный снег. Температура днем -2…-4 градуса. В Великих Луках также пройдёт сильный снег, температура воздуха около 0 градусов.