Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам рекомендовали проводить новогодние корпоративы в небольших компаниях

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук рекомендовал псковичам проводить новогодние корпоративы в небольших компаниях, пишет «Псковская правда».

«Надо аккуратно подходить к этому вопросу. Если коллектив 5-10 человек, которые находятся постоянно в одном помещении, то понятно, что там обмен микрофлорой произошёл и происходит каждый день. И если в таком коллективе вы собрались с коллегами и отметили, то, наверное, ничего страшного не произойдёт», - отметил Нестерук.

При этом главный санитарный врач не рекомендовал собираться большой компанией. «Если кто-то один окажется инфицированным, а человек может даже иногда и не представлять, что он является носителем вируса, тут могут быть очень и очень серьёзные последствия», - добавил главный санитарный врач.

Александр Нестерук посоветовал ответственно подходить к организации новогоднего досуга и напомнил, что поездки в крупные города представляют собой риск.

Напомним, в начале ноября в регионе отменили запрет на свадьбы и корпоративы. При этом должен одновременно соблюдаться ряд условий. Совершеннолетние участники мероприятий должны иметь один из двух документов (в том числе в электронном виде): справку о вакцинации от COVID-19 либо о перенесенном заболевании в течение шести месяцев. Людям, имеющим медотвод к прививке от коронавируса, нужно будет показать соответствующий документ и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три календарных дня до мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

02 декабря 2021

Более 325 млн рублей направили на социальные выплаты жителям Псковской области
02 декабря 2021

Движение на участке трассы М-9 «Балтия» открыли в Псковской области
02 декабря 2021

Публикуем видео с места столкновения фуры и легкового автомобиля в Великолукском районе
02 декабря 2021

Псковичам рекомендовали проводить новогодние корпоративы в небольших компаниях
02 декабря 2021

Очередное столкновение фуры с автомобилем произошло в Псковской области

02 декабря 2021

Александр Нестерук пояснил, при каких условиях введут локдаун в Псковской области
02 декабря 2021

Октябрьский проспект возле «Максимуса» в Пскове заливает водой

02 декабря 2021

Третий центр добровольчества открылся в Псковском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...