Псковичам рекомендовали проводить новогодние корпоративы в небольших компаниях

13:35, 02 декабря 2021, ПАИ

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук рекомендовал псковичам проводить новогодние корпоративы в небольших компаниях, пишет «Псковская правда».

«Надо аккуратно подходить к этому вопросу. Если коллектив 5-10 человек, которые находятся постоянно в одном помещении, то понятно, что там обмен микрофлорой произошёл и происходит каждый день. И если в таком коллективе вы собрались с коллегами и отметили, то, наверное, ничего страшного не произойдёт», - отметил Нестерук.

При этом главный санитарный врач не рекомендовал собираться большой компанией. «Если кто-то один окажется инфицированным, а человек может даже иногда и не представлять, что он является носителем вируса, тут могут быть очень и очень серьёзные последствия», - добавил главный санитарный врач.

Александр Нестерук посоветовал ответственно подходить к организации новогоднего досуга и напомнил, что поездки в крупные города представляют собой риск.

Напомним, в начале ноября в регионе отменили запрет на свадьбы и корпоративы. При этом должен одновременно соблюдаться ряд условий. Совершеннолетние участники мероприятий должны иметь один из двух документов (в том числе в электронном виде): справку о вакцинации от COVID-19 либо о перенесенном заболевании в течение шести месяцев. Людям, имеющим медотвод к прививке от коронавируса, нужно будет показать соответствующий документ и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три календарных дня до мероприятия.