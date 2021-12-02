Дмитрий Месхиев о фестивале «Потапов-фест»: Псковский драмтеатр просто обязан заниматься такими проектами

16:33, 02 декабря 2021, ПАИ

Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев прокомментировал прошедший в учреждении с 26 ноября по 1 декабря «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Мы даем возможность псковскому зрителю увидеть то, что он, может быть, не сможет увидеть никогда, и познакомиться с этими редкими явлениями творчества нашей страны. Я считаю, что наш театр просто обязан заниматься такими проектами, и надеюсь, что в дальнейшем, если мы будем сотрудничать с человеком, который занимается разнообразными видами деятельности, то мы снова проведем локальный фестиваль его имени. Мне кажется, это очень интересный формат фестивалей, и, судя по отклику зрителей, мы на правильном пути», – подытожил Дмитрий Месхиев.

«Потапов-фест» продолжает эксклюзивный формат мини-фестивалей Псковской драмы, выстроенных вокруг творчества одного деятеля искусств. Весной в театре уже проходил «Данилов-фест», посвященный деятельности драматурга Дмитрия Данилова. Теперь героем фестиваля стал театральный и кинорежиссер Сергей Потапов.

«Локальный фестиваль имени одного творческого деятеля может появиться в том случае, когда мы работаем с человеком, имеющим очень широкое поле интересов. Сергей Потапов – и кинорежиссер, и театральный режиссер, он занимается музыкой и другими творческими проектами. Благодаря разнообразию палитры его творчества мы смогли придумать «Потапов-фест», который заодно познакомил псковского зрителя с крупинками очень глубокой и интересной якутской культуры», - отметил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Гостями фестиваля стали Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун», известная якутская этнопевица Валентина Романова-Чыскыырай, Альметьевский татарский драматический театр. Псковский театр драмы в рамках фестиваля представил премьеру спектакля «Зойкина квартира».

Отправной точкой фестиваля стала работа Сергея Потапова в Псковском драматическом театре над новым спектаклем «Зойкина квартира» к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Публика приняла премьеру с восторгом. Руководство Псковской драмы расценивает новый спектакль как удачу. «Не буду скрывать: я доволен. Мы получили то, о чем мы договаривались с режиссером. В нашем театре таких спектаклей еще не было: это абсолютно новый формат для нашего театра. Потапов представил совершенно новую интерпретацию пьесы Булгакова «Зойкина квартира». В такой стилистике ее правда еще никто не ставил, и, судя по реакции зала, публика восприняла этот спектакль очень хорошо», – сказал Дмитрий Месхиев.