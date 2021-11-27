В Пскове стартовал мини-фестиваль «Потапов-фест»

20:01, 27 ноября 2021, ПАИ

В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина с 26 ноября по 1 декабря проходит «Потапов-фест» – мини-фестиваль, посвящённый творчеству якутского режиссёра театра и кино Сергея Потапова, сообщили в пресс-службе театра.

С приветственным словом на открытии фестиваля выступил арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин: «Я с огромной радостью сообщаю о том, что открывается «Потапов-фест» – фестиваль, который посвящён творчеству прекрасного режиссёра Сергея Потапова, режиссёра из Якутии, поэтому совершенно неудивительно, что у этого фестиваля такой ощутимый якутский акцент. Из Якутии к нам приехало много гостей, в частности наша выдающаяся современница – певица Валентина Романова-Чыскыырай. Мы рады приветствовать впервые в Пскове Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун». Кроме того, нас ждут гастроли одного из сильнейших национальных театров страны – это Альметьевский татарский драматический театр, так как Сергей Потапов ставит не только в Якутии и Пскове, но и в Петербурге, Париже, Таллине, Загребе и в Альметьевске в частности. А вишенкой на торте станет наша премьера – спектакль «Зойкина квартира», поставленный к 130-летию Михаила Булгакова Сергеем Потаповым. Мы очень рады, что такой фестиваль у нас сегодня начинается. В рамках проекта содружества национальных театров России, которым мы сейчас занимаемся под руководством Валерия Владимировича Фокина, худрука Национального драматического театра России (Александринского театра), это первая ласточка нашего сотрудничества с национальными театральными силами страны».

В первый день фестиваля кинолентой «Дыши» стартовала серия открытых показов фильмов Сергея Потапова. Вечером Валентина Романова-Чыскыырай вместе со своими музыкантами выступила с удивительной этнорок-этноджаз-программой «Женщина – Sakha».

Впереди гостей фестиваля ожидает премьера спектакля Псковского театра драмы «Зойкина квартира» (27 ноября, 1 декабря), онлайн-лекция о якутском театре преподавателя ГИТИСа Анны Степановой (28 ноября), кинопоказы «Подснежники» и «Бог Дьёсёгёй» (28 ноября), спектакль «Хуума» (28 ноября) и концерт «Моя любимая Родина. Пробуждение» (29 ноября) театра «Гулун» из Якутска, спектакли Альметьевского татарского театра «Магазин» (29 ноября) и «Та, которую не ждали» (30 ноября).