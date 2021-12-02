Разработчик экобоксов Юрий Рогов поборется за «Народное признание»

16:54, 02 декабря 2021, ПАИ

Разработчик экобоксов, заместитель директора компании «Чистый край» Юрий Рогов поборется за статуэтку «Народного признания – 2021» в номинации «Экомышление». Заявку прислал директор компании Андрей Козырев.

Юрий Рогов разработал проект под названием «ЭКО бокс». Это инфраструктура по внедрению культуры раздельного сбора мусора на примере бумаги. В первую очередь проект направлен на воспитание подрастающего поколения.

В заявке отмечается, что «ЭКО боксы» размещают у себя детские сады, школы и вузы Великих Лук, проект работает в офисных и торговых центрах, география покрытия расширяется каждый месяц. «Это говорит о том, что раздельный сбор отходов востребован в нашем обществе больше, чем кажется на первый взгляд. В «ЭКО боксы» можно утилизировать бумагу, книги, журналы и газеты. Благодаря яркой инфографике «ЭКО боксы» привлекают внимание как сотрудников, так и посетителей учреждений. Таким образом, выполняя просветительскую функцию, способствуют повышению дисциплины в обращении с отходами», - отметил Андрей Козырев.

«ЭКО бокс» — это модуль, сделанный из переработанного пластика. Он имеет интуитивно понятные графические изображения и вводный инструктаж по своему предназначению, а также приемник для сырья.

Проект выполнен на базе компании «Чистый край». Организация широко представлена в Псковской области как сборщик и сортировщик широкого спектра вторичного сырья. Это все виды бумажной продукции, плёнки и пластика. Под географию покрытия попадают все крупные города области. Компания поставляет и впоследствии полностью обслуживает «ЭКО боксы». Собранная макулатура вывозится в пункт приёма для дальнейшей сортировки и транспортировки на перерабатывающий завод, говорится в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.