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Премия "Народное признание"

XX ралли «Псков» пополнило список претендентов на «Народное признание-2021»

Этап чемпионата России, финальный этап 10-го, юбилейного сезона проекта «Трофей Александра Невского», юбилейное, 20-е ралли «Псков» пополнило список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание-2021» в номинации «Событие». Заявку прислал пресс-секретарь федерации автомобильного спорта Псковской области Игорь Федотов.

В 2021 году ралли Псков отметило свой 20-летний юбилей. Соревнование проводили в статусе этапа Чемпионата России по ралли, финального этапа 10-го юбилейного чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского – за победу на самых быстрых раллийных трассах России».

Участие в юбилейном этапе приняли 46 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук, Ярославля, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Смоленска, Ижевска, Калининграда, Краснодара и Минска. К сожалению. Из-за коронавирусных ограничений на соревнование не смогли приехать пилоты из прибалтийских государств. Также из-за действующих ограничений, соревнование проводилось в режиме «без зрителей».

В честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, официальная церемония открытия была организована на горе Соколиха у памятника Александра Невского и его дружине «Ледовое побоище».

Победителем ралли стал экипаж Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева (Москва/Санкт-Петербург).

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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