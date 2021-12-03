В Пскове назвали худшие по уборке снега управляющие компании

13:19, 03 декабря 2021, ПАИ

Глава администрации города Пскова Борис Елкин назвал управляющие компании, которые хуже всего чистят дворы от снега.

На своей странице в Instagram он заявил, что хуже всего обстоят дела в УК «Борисовичи», «Услуги ЖКХ», «Восьмой район», «Микрорайон №11», «Микрорайон Западный», «Запсковье». По словам Бориса Елкина, около 90% жалоб жителей касаются именно завалов снега на дворовых территориях.

«Призывать к ответственности больше не буду. Уведомления во все организации направлены. Если ситуация не поменяется, начинаем возбуждать производства по делам об административном правонарушении и штрафовать», - заявил Борис Елкин.

Также он сообщил, что в сутки на полигон в Ваулиных Горах в Псковском районе вывозят около 5 тыс. кубометров снега.