Кинофестиваль «Западные ворота» выдвинут на соискание премии «Народное признание»

20:08, 05 декабря 2021, ПАИ

II Международный кинофестиваль «Западные ворота» выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». Номинировала фестиваль Надежда Назаренко в одном из выпусков своей программы «Главная тема» на сайте Псковского агентства информации. За победу «Западные ворота» будут бороться в номинации «Событие».

II Международный кинофестиваль «Западные ворота» прошёл в Пскове 22-24 июля. В его рамках состоялись премьерные показы российских фильмов, рейтинговых зарубежных фильмов, мастер-классы, встречи с актёрами, лазерное шоу и другие мероприятия. Вход на все мероприятия был бесплатным. Кинофестиваль посетили известные деятели кино, в том числе актёры Светлана Немоляева, Гоша Куценко, Андрей Носков, Анастасия Мельникова, Светлана Чуйкина, режиссёр, продюсер и сценарист Иван Болотников, кинопродюсер Вадим Быркин, продюсер и сценарист Олег Урушев. Генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» – Эдуард Пичугин.

Подробнее о том, как проходил кинофестиваль в Пскове, читайте здесь.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.