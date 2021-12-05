Кулинарная лавка «Розмарин» выдвинута на соискание премии «Народное признание»

21:20, 05 декабря 2021, ПАИ

Кулинарная лавка «Розмарин» выдвинута на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». Номинировала лавку в номинации «Наша марка» покупательница Наталья Святогорова.

«Розмарин – кулинарная лавка, в которой можно приобрести готовую еду и полуфабрикаты собственного производства. Также для посетителей оборудованы столики. Свыше 20 наименований салатов, горячих блюд, паштеты, копчёности, мясные и рыбные деликатесы. Фуршетное меню очень богатое: брускетты, канапе, тарталетки. Отдельную похвалу заслуживают выпечка и сладкие блюда, булочки, слойки, пироги разных размеров с начинками, торты, пирожные, десерты. Всё очень вкусное и из натуральных продуктов, упаковано в фирменные пакетики «Розмарин», и вакуумная упаковка предусмотрена для буженины и малосольной рыбы», – отмечается в заявке.

Можно приобрести полуфабрикаты: пельмени, голубцы, хинкали, сырники, вареники и многое другое. Кулинарная лавка «Розмарин» осуществляет доставку своей продукции. Можно заказать фуршет.

«Всё готовится из натуральных продуктов. Всегда свежая продукция, заказы покупателей своевременно выполняются. Демократичные цены. Кулинарная лавка «Розмарин» влюбляет в себя каждого жителя города!» – уверена автор письма.

В Пскове располагается пять кулинарных лавок «Розмарин».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.