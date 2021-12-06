Показатели по производству молока, мяса птицы и рапса увеличились в Псковской области

10:02, 06 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году в Псковской области увеличились показатели по производству молока, мяса птицы и рапса. Об этом заявила вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«Мы один из немногих регионов России, кто смог в этом году не просто сохранить показатели по производству молока, но и показать прирост по этим показателям», - сказала Салагаева. Она добавила, что прирост по убою птицы составил 2%.

При этом вице-губернатор региона подчеркнула, что в Псковской области из-за жаркого лета на 20% снизилась урожайность яровых культур по сравнению с прошлым годом. Озимые в этом году отсеяли на 2 гектара больше, отметила Нинель Салагаева.

Проект можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте» и Телеграм-канале «Псковские новости».