Прямой эфир шестого выпуска «Псковского телеграма Online»

09:01, 06 декабря 2021, ПАИ

Начался прямой эфир шестого выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят о событиях предстоящей недели.

В этот раз гостями программы стали заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Вместе с гостями ведущие начнут подводить предварительные итоги года. Могут ли хрюши спать спокойно и не бояться чумы? Агросектор — снова «впереди планеты всей»? Чем закончилась история с Псковским мясокомбинатом? Станет ли в 2022 году новых школ больше? Какова судьба победителей «Большой перемены»?

Проект можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте» и Телеграм-канале «Псковские новости».