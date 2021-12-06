Прямой эфир шестого выпуска «Псковского телеграма Online»
Начался прямой эфир шестого выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят о событиях предстоящей недели.
В этот раз гостями программы стали заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.
Вместе с гостями ведущие начнут подводить предварительные итоги года. Могут ли хрюши спать спокойно и не бояться чумы? Агросектор — снова «впереди планеты всей»? Чем закончилась история с Псковским мясокомбинатом? Станет ли в 2022 году новых школ больше? Какова судьба победителей «Большой перемены»?
Проект можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте» и Телеграм-канале «Псковские новости».
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