В Псковской области 10 лучших педагогов получат по 150 тысяч рублей

10:17, 06 декабря 2021, ПАИ

Победители конкурса «Лучший работник образования» в Псковской области получат по 150 тысяч рублей. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 6 декабря.

15 декабря завершится работа конкурсной комиссии премии «Лучший педагогический работник».

«10 лучших педагогов получат по 150 тысяч рублей», - отметил Ермаков.

Напомним, в 2020 году премия «Лучший педагогический работник Псковской области» проводилась впервые. Дипломы и сертификаты на сумму 150 тысяч рублей получили 10 преподавателей. В прошлом году на соискание премии претендовали 55 педагогических работников.