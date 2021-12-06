Великолукский замначальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС РФ Илья Никитин номинирован на «Народное признание»

11:52, 06 декабря 2021, ПАИ

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС РФ по Псковской области, майор внутренней службы Илья Никитин претендует на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Евгений Сычев.

По его словам, майор внутренней службы Илья Никитин служит в Государственной противопожарной службе Федеральной противопожарной службы МЧС России с марта 2008 года. За время службы зарекомендовал себя дисциплинированным, ответственным, принципиальным сотрудником, отметил Сычев.

«К исполнению обязанностей относится ответственно, не считаясь с личным временем. За время прохождения службы неоднократно награждался грамотами Главного управления МЧС России по Псковской области. Имеет награды МЧС России», - подчеркнул он в заявке.

Евгений Сычев также отметил, что за 2021 год Илья Никитин провел 58 мероприятий по надзору и предложил к устранению 235 выявленных нарушений. Он также провел 159 выездных проверок по фактам пожаров. Ведет постоянную работу с органами местного самоуправления, направленную на профилактику пожаров в жилом секторе.

«Кроме высоких успехов в служебной деятельности, активно участвует во всероссийских акциях и движениях, пропагандируя среди населения основы обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья человека, сохранности частного и государственного имущества», - рассказал в заявке Евгений Сычев.

Также он отметил, что Илья Никитин является членом Российского военно-исторического общества. Ежегодно в составе поискового отряда «Штурм» города Великие Луки принимает участие в Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», где непосредственно участвует в поисковых работах и работах по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.

За общественную работу имеет благодарности от комитета по молодежной политике администрации Великих Лук, награжден грамотами Псковской областной военно-патриотической общественной организации «След Пантеры», а также ведомственными грамотами и наградами.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.