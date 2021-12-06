Шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
В Псковской области от коронавируса скончалось ещё шесть человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1117 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 304 случая COVID-19 (185 — за прошедшие сутки). 58 833 пациента вылечились от коронавируса, из них 121 — за минувшие сутки.
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