Шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

11:54, 06 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё шесть человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1117 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 304 случая COVID-19 (185 — за прошедшие сутки). 58 833 пациента вылечились от коронавируса, из них 121 — за минувшие сутки.