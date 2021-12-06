Ещё 121 житель Псковской области вылечился от COVID-19

08:00, 06 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области вылечились от коронавируса 58 833 человека, из них 121 — за прошедшие 24 часа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За неделю уровень заболеваемости коронавирусом в регионе снизился на 19%. С начала пандемии зарегистрировано 67 304 случая COVID-19, в том числе 185 — за минувшие сутки. Умерли 1111 пациентов.

Проведено 672 927 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 1487.