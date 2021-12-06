Директор сети магазинов «Квадрат» Михаил Лебедев поборется за «Народное признание»

12:20, 06 декабря 2021, ПАИ

Директор псковской региональной сети магазинов оригинальных подарков «Квадрат» Михаил Лебедев выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Бизнесмен года». Заявку прислала директор АНО ФГРП ПО (МКК) Центр «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

В заявке отмечается, что Михаилу Лебедеву было 22 года, когда после двух лет работы по найму он понял, что хочет работать на себя и открыть собственное дело. В студенческие годы он начал разрабатывать собственную сувенирную продукцию. Накопленные идеи и наработки ему хотелось реализовывать, но Псков не мог дать такой возможности: рынок почти не имел точек с подобными товарами. В 2018 году пришла идея открыть свой магазин оригинальных подарков «Квадрат». Сейчас это уже региональная сеть магазинов. В 2021 году Михаил Лебедев запустил проект «Открытки Псковской земли». Пока в проекте три города — Великие Луки, Псков и Остров.

Еще в студенческие годы Михаил Лебедев стал дипломантом конкурса «Молодой предприниматель Псковщины – 2016» в номинации «Предпринимательские инициативы».

В 2018 году стал дипломантом регионального конкурса «Туристический сувенир» Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов. Также обладатель диплома в номинации «Сувенир туристического маршрута» (2-е место) и диплома в номинации «Сувенир региона» (3-е место). Также является единственным разработчиком серии сувенирной продукции для регионального проекта «Псковские уроки» федеральной программы по развитию детского экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки». Сувенирную продукцию Михаила Лебедева вручали официальным лицам международных делегаций во время проведения 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове.

В 2020 году Михаил Лебедев стал победителем регионального конкурса «Бизнес-успех». В 2021 году победителем регионального этапа «Молодой предприниматель России» в номинации «Торговля».

За общественную работу имеет благодарности от комитета по молодежной политике администрации Великих Лук, награжден грамотами Псковской областной военно-патриотической общественной организации «След Пантеры», а также ведомственными грамотами и наградами.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.