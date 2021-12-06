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Премия "Народное признание"

Директор сети магазинов «Квадрат» Михаил Лебедев поборется за «Народное признание»

Директор псковской региональной сети магазинов оригинальных подарков «Квадрат» Михаил Лебедев выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Бизнесмен года». Заявку прислала директор АНО ФГРП ПО (МКК) Центр «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

В заявке отмечается, что Михаилу Лебедеву было 22 года, когда после двух лет работы по найму он понял, что хочет работать на себя и открыть собственное дело. В студенческие годы он начал разрабатывать собственную сувенирную продукцию. Накопленные идеи и наработки ему хотелось реализовывать, но Псков не мог дать такой возможности: рынок почти не имел точек с подобными товарами. В 2018 году пришла идея открыть свой магазин оригинальных подарков «Квадрат». Сейчас это уже региональная сеть магазинов. В 2021 году Михаил Лебедев запустил проект «Открытки Псковской земли». Пока в проекте три города — Великие Луки, Псков и Остров.

Еще в студенческие годы Михаил Лебедев стал дипломантом конкурса «Молодой предприниматель Псковщины – 2016» в номинации «Предпринимательские инициативы».

В 2018 году стал дипломантом регионального конкурса «Туристический сувенир» Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов. Также обладатель диплома в номинации «Сувенир туристического маршрута» (2-е место) и диплома в номинации «Сувенир региона» (3-е место). Также является единственным разработчиком серии сувенирной продукции для регионального проекта «Псковские уроки» федеральной программы по развитию детского экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки». Сувенирную продукцию Михаила Лебедева вручали официальным лицам международных делегаций во время проведения 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове.

В 2020 году Михаил Лебедев стал победителем регионального конкурса «Бизнес-успех». В 2021 году победителем регионального этапа «Молодой предприниматель России» в номинации «Торговля».

За общественную работу имеет благодарности от комитета по молодежной политике администрации Великих Лук, награжден грамотами Псковской областной военно-патриотической общественной организации «След Пантеры», а также ведомственными грамотами и наградами.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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