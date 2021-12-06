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Премия "Народное признание"

Основатель движение «Гуманный отлов» Василий Смирнов претендует на «Народное признание»

Основатель движения «Гуманный отлов» по отлову и передержке бездомных диких животных, котов и собак Василий Смирнов претендует на «Народное признание - 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала краевед, общественный деятель, участник движения «Гуманный отлов» Людмила Ковалева.

В тексте письма она отметила, что Василий Смирнов родился в деревне Полоное Порховского района и любовь к животным у него появилась с детства, поскольку мама работает ветеринаром.

«Свою волонтерскую деятельность Василий начал с помощи котятам в детском садике, где работал сантехником. Увидел двух больных котят и решил помочь, отловил и пристроил. Затем он понял, что главная проблема в отлове бездомных и диких животных», - отметила Людмила Ковалева.

Она добавила, что Василий Смирнов сам конструирует ловушки, выезжает по всей области и помогает в отлове. По мнению Людмилы Ковалевой, он является единственным мобильным и оперативным специалистом по отлову животных в Псковской области.

За общественную работу имеет благодарности от комитета по молодежной политике администрации Великих Лук, награжден грамотами Псковской областной военно-патриотической общественной организации «След Пантеры», а также ведомственными грамотами и наградами.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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