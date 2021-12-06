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Премия "Народное признание"

Псковский чай пополнил список претендентов на «Народное признание – 2021»

Псковский чай (иван-чай) кооператива СПСПК «КИПРЕЙ» пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Наша марка». Заявку прислала директор Органик-центра «Активное село» (АНО «Центр садоводства») Анна Войченко.

В заявке отмечается, что «Псковский чай», крупнолистовой иван-чай в ассортименте, производится кооперативом СПСПК «КИПРЕЙ» с 2015 года. Сбор трав по правилам заготовки лекарственных растений и авторская технология по вкусу приблизили псковский иван-чай к профессиональным чаям, считает Анна Войченко.

«Как получается этот биопродукт, может посмотреть каждый – на экскурсиях в Органик-центре «Активное село» в деревне Логозовичи. Кооператив регулярно занимается благотворительностью, поддерживает в регионе социальные проекты, направленные на развитие сельских территорий. В 2020 году он был признан лучшим социально ориентированным предприятием и выиграл региональный конкурс Всероссийской премии «Бизнес-успех», вошел в топ-30 по России», - отметила директор в зявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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