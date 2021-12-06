Псковский чай пополнил список претендентов на «Народное признание – 2021»
Псковский чай (иван-чай) кооператива СПСПК «КИПРЕЙ» пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Наша марка». Заявку прислала директор Органик-центра «Активное село» (АНО «Центр садоводства») Анна Войченко.
В заявке отмечается, что «Псковский чай», крупнолистовой иван-чай в ассортименте, производится кооперативом СПСПК «КИПРЕЙ» с 2015 года. Сбор трав по правилам заготовки лекарственных растений и авторская технология по вкусу приблизили псковский иван-чай к профессиональным чаям, считает Анна Войченко.
«Как получается этот биопродукт, может посмотреть каждый – на экскурсиях в Органик-центре «Активное село» в деревне Логозовичи. Кооператив регулярно занимается благотворительностью, поддерживает в регионе социальные проекты, направленные на развитие сельских территорий. В 2020 году он был признан лучшим социально ориентированным предприятием и выиграл региональный конкурс Всероссийской премии «Бизнес-успех», вошел в топ-30 по России», - отметила директор в зявке.
Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.
В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».
Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.
Чувствуйте новогодние настроение?
Начальник псковского пожарного караула Александр Курамшин претендует на статуэтку «Народного признания»
Основатель движение «Гуманный отлов» Василий Смирнов претендует на «Народное признание»
Великолукский замначальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС РФ Илья Никитин номинирован на «Народное признание»