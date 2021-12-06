Начальник псковского пожарного караула Александр Курамшин претендует на статуэтку «Народного признания»
Начальник караула третьей пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области Александр Курамшин претендует на статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Евгений Сычев.
С 2010 по 2015 год Александр Курамшин учился в Саратовском Государственном аграрном университете по профилю «Пожарная безопасность». В 2010 году занял 3 место в первенстве Москвы по спасательному многоборью. В 2015 году был участником чемпионата СНГ по спасательному многоборью «Каз-Спас», на котором занял 6 место. В 2018 году на международном чемпионате по спасению в горах (Крым) занял 10 место. В 2013 году на летних каникулах устроился работать матросом-спасателем на пляж в Энгельс Саратовской области, связав свою жизнь до настоящего времени со спасением людей.
Осенью 2013 года в составе Группы ликвидации ЧС отправился помогать на Дальний Восток в город Комсомольск-на-Амуре, где провёл месяц. С октября 2013 года аттестовался спасателем в ОГУ «Служба спасения Саратовской области. Стал лучшим спасателем года, титул держал до 2015 года. В 2019 году участвовал в ликвидации последствий ЧС в Забайкальском крае. 2 недели принимал участие в тушении пожаров, помощи населению в восстановлении жилья, разборе завалов.
С 2019 года по настоящее время служит в Главном управлении МЧС России по Псковской области. С 2013 по 2019 год возглавлял региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей Саратовской области, где обучил более 100 студентов-спасателей. На конкурсе ВСКС 2019 года Саратовский отряд занял первое место в России. С переездом в Псковскую область стал куратором развития добровольчества в сфере ЧС.
За лето 2017 года в Саратове Александр Курамшин спас в общей сложности 9 человек: 4 человека в шторм перевернулись на лодке и 5 человек на пляже, находясь на дежурствах. За лето 2017 года гибели на всем пляже не допущено.
В феврале 2021 года произошел пожар в общежитии на Белинского 85а, в результате которого были эвакуированы 3 человека. Благодаря профессионализму и слаженной работе караула под руководством Александра Курамшина двоих из них удалось вынести из горящей квартиры, отмечается в заявке.
Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.
В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».
Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.
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