В Псковской области остаются активными два очага коронавирусной инфекции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что очаг коронавирусной инфекции в ООО «АБ Мед» в Острове снят с наблюдения Роспотребнадзора. Таким образом, в регионе остаются активными два очага, написал глава региона.
За 6 декабря в Псковской области выявили 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 117 человек выздоровело, умерло шесть человек.
С начала пандемии в Псковской области зафиксировано 67 484 случая заражения COVID-19.
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