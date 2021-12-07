В Псковской области остаются активными два очага коронавирусной инфекции

23:36, 06 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что очаг коронавирусной инфекции в ООО «АБ Мед» в Острове снят с наблюдения Роспотребнадзора. Таким образом, в регионе остаются активными два очага, написал глава региона.

За 6 декабря в Псковской области выявили 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 117 человек выздоровело, умерло шесть человек.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировано 67 484 случая заражения COVID-19.