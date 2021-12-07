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Общество

Более 90 тысяч голов скота уничтожили в Псковской области из-за АЧС

В Псковской области из-за АЧС (африканская чума свиней) уничтожили более 90 тысяч голов скота. Об этом заявил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на заседании круглого стола по развитию агропромышленного комплекса в регионе в медиацентре Псковского агентства информации 7 декабря.

«В этом году погодные условия были сложные. Больше 90 тысяч голов скота уничтожили из-за африканской чумы свиней. Если бы не АЧС, то Псковская область по показателям производства мяса вышла бы на первое место по Северо-Западу», - сказала Николай Романов.

По его словам, Псковская области все же выйдет на уровень прошлого года по производству мяса. «Да, потери есть, они серьезные, но должно все восстановиться. По молоку у нас все стабильно, в следующем году планируется завоз скота. Продуктивность комплексов с каждым годом повышается», - заметил гость мероприятия.

Николай Романов также рассказал, что хорошие цены на растениеводство влияют на повышение себестоимости производства молока и мяса. Соответственно, люди меньше зарабатывают и не могут серьезно вложиться в основные средства — покупку техники и прочее, отметил Романов. «Если в 2020 году техники закуплено более чем на 1 млрд рублей, то в этом году — почти на 400 млн рублей. Это говорит о том, что нет лишних денег. Немного огорчают фермеры, у нас самый низкий индекс по ним — 76% — это вообще ни о чем. Мера поддержки для фермеров – 99 млн рублей на корма, это неожиданная мера поддержки от Минсельхоза», - добавил он.

Кроме того, председатель комитета по сельскому хозяйству подчеркнул, что сейчас идет большая дискуссия о высокой себестоимости молока и необходимости повышения на него цены.

Ранее сообщалось, что подозрение в распространении продукции с АЧС (африканская чума свиней) снято с псковского производителя. В регионе от вспышки АЧС пострадали  два крупных свиноводческих предприятия.

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