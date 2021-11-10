Два крупных свиноводческих предприятия пострадали от вспышки АЧС в Псковской области

15:04, 10 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области от вспышки АЧС пострадали два крупных свиноводческих предприятия. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 ноября.

«В целом по стране ситуация с АЧС тяжёлая, регулярно выявляются очаги, - отметил Олег Емцев. – В этом году столкнулись с тем, что вспышки выявились в Псковской и Новгородской областях».

По словам спикера, в Псковской области выявили 14 случаев.

«Сейчас в регионе продолжаются мероприятия по ликвидации АЧС, на особом контроле держим свиноводческие предприятия, большая ответственность лежит на владельцах животных», - добавил Емцев.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо снижать численность поголовья диких кабанов, а также создавать буферные зоны вокруг свиноводческих производств.