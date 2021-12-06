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Общество

С псковского предприятия сняли подозрения в распространении продукции с АЧС

Вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева в эфире проекта «Псковский телеграм. Online» 6 декабря рассказала о том, что подозрение в распространении продукции с АЧС (африканская чума свиней) снято с псковского производителя.

«Нельзя сказать, что выдохнули, наверное, это [АЧС - ПАИ] будет еще до середины следующего года точно. С зараженным мясом разобрались, подозрения с нашего крупного свинокомплекса сняты», - сказала Салагаева.

По ее словам, при этом, в этой истории «точка до конца не поставлена», АЧС вышла за пределы Псковской области. «Точно не пошло с того предприятия, которое хотели все обвинить. [Во вспышке АЧС - ПАИ] замешаны много разных предприятий с разных регионов», - подчеркнула гостья эфира.

Ранее сообщалось, что в Псковской области расследуют возможный факт сокрытия вспышки АЧС на одном из сельхозпредприятий. В региона от вспышки АЧС пострадали  два крупных свиноводческих предприятия.

9 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с руководством Минсельхоза и Россельхознадзора обсудил дополнительные меры ликвидации АЧС. Участники совещания рассмотрели различные аспекты, связанные с возможным фактом сокрытия вспышки АЧС на одном из предприятий региона. В числе возможных причин обнаружения вируса — подмена документов реализатором продукции. В подобной ситуации оказались производители не только Псковской области, но и других субъектов России.

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