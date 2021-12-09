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Соцсфера

Почти 23 млн рублей направлено в органы соцзащиты городов и районов Псковской области на детские выплаты

Почти 23 млн рублей получили органы соцзащиты для выплат детских пособий. Фото.pressa40

22,8 млн рублей направлено в органы соцзащиты городов и районов региона. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Деньги пойдут на финансирование ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.⠀

Как сообщает комитет по социальной защите Псковской области, зачисление на счета граждан производится в течение трёх рабочих дней.

 Дополнительное финансирование выплат, которые профинансированы частично (ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года, ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам), ожидается после 20 декабря 2021 года.

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