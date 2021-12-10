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Общество

В Порховском районе спасли черного лебедя

В Порховском районе спасли черного лебедя, который не улетел в тёплые края и остался зимовать на речке в деревне Пески. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

С наступлением сильных морозов пруды и озера в районе почти полностью покрылись льдом. «Лишь речка в районе деревни Пески оставалась какое-то время открытой — в районе моста скорость течения усиливается, это позволяет сохранять своего рода коридор безо льда. Именно туда и перелетела птица», - рассказали в редакции.

Местные жители озаботились судьбой лебедя, который мог погибнуть в случае, если бы водоём полностью покрылся льдом. 10 декабря к месту зимования редкой птицы выехали глава Дубровенской волости Алексей Петров, его заместитель Олег Егоров и сотрудник ЕДДС Алексей Алексеев. Еще накануне была предпринята попытка вытащить лебедя из воды, но она оказалась неудачной. В пятницу мужчины втроем смогли поймать птицу.

Лебедя доставили в приют для животных под Псковом.

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