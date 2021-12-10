Главный редактор российского издания «Новая газета» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», получил Нобелевскую премию мира, сообщает «Коммерсантъ». Вместе с ним лауреатство разделила филиппинская журналистка Мария Рессе.
Награждение прошло сегодня, 10 декабря, в городской ратуше Осло.
Сама церемония транслировалась в прямом эфире в YouTube.
Господин Муратов заявил, что посвящает свою награду «настоящей журналистике». «Эта премия моим погибшим коллегам из «Новой газеты» — Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Анастасии Бабуровой и Стасу Маркелову, Наташе Эстемировой. Эта премия и живым коллегам, сообществу, которое выполняет профессиональный долг»,— сказал Дмитрий Муратов.
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Главный редактор российского издания «Новая газета» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
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