Главный редактор российского издания «Новая газета» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

20:10, 10 декабря 2021, ПАИ

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», получил Нобелевскую премию мира, сообщает «Коммерсантъ». Вместе с ним лауреатство разделила филиппинская журналистка Мария Рессе.

Награждение прошло сегодня, 10 декабря, в городской ратуше Осло.

Сама церемония транслировалась в прямом эфире в YouTube.

Господин Муратов заявил, что посвящает свою награду «настоящей журналистике». «Эта премия моим погибшим коллегам из «Новой газеты» — Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Анастасии Бабуровой и Стасу Маркелову, Наташе Эстемировой. Эта премия и живым коллегам, сообществу, которое выполняет профессиональный долг»,— сказал Дмитрий Муратов.