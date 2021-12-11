Более 150 мероприятий прошло в псковском «Лофте»

10:30, 11 декабря 2021, ПАИ

На территории псковского «Лофта» прошло более 150 мероприятий. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

«С марта его посетило уже порядка 6 тысяч человек. На его территории прошло более 150 мероприятий, в том числе Международный псковский дизайн-фестиваль, Всероссийский урбанистический хакатон «Города», Международный кинофестиваль «Западные ворота», – отметил глава региона, пожелав «Лофту» сохранять темп и добиваться звания главной молодёжной площадки региона.

Также губернатор призвал псковичей посетить выставку местного художника, архитектора, исследователя городской среды, активиста и народного мастера Сергея Михайлова, которая сейчас работает в «Лофте».

«Его знают многие псковичи: он рисует скетчи с натуры, которые ярко передают характер человека», – рассказал Михаил Ведерников.

На выставке в креативном пространстве «Лофт» представлено более 250 таких портретов, которые были нарисованы в течение 30 последних лет.

«Мероприятие действительно уникальное. Оно в очередной раз доказывает, что «Лофт» всего за год работы уверенно занял нишу одной из ключевых культурных площадок города», – подчеркнул глава региона.