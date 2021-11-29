Выставка псковского уличного художника Сергея Михайлова откроется в «Лофте»

10:36, 29 ноября 2021, ПАИ

2 декабря в Пскове в креативном пространстве «Лофт» откроется выставка уличного художника Сергея Михайлова. Об этом заявил руководитель креативного пространства Антон Ковальский в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 29 ноября.

«Он ходит по городу и всех рисует, уличный художник», - пояснил Ковальский.

Сергей Михайлов — известный архитектор, автор необычных проектов для городов-побратимов Пскова, защитник псковской старины, исследователь городской среды, активист и народный мастер.

Художник живет и работает в Пскове 45 лет. За это время им был сделан проект реставрации деревянного храма Варвары Великомученицы на Плехановском посаде, проект-исследование и проект воссоздания интерьера собора Рождества Иоанна Предтечи на Комсомольской площади, восстановлены главные дома усадеб Вечаша и Любенск. По проектам Сергея Михайлова построены храмы в Стругах Красных и в Богданово под Псковом, обследована и реставрирована церковь Успения с Полонища в Пскове и церковь Успения в Бутырках.

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