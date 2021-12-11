Главную ёлку Пскова начали устанавливать на Октябрьской площади

09:36, 11 декабря 2021, ПАИ

В Пскове на Октябрьской площади приступили к установке главной ёлки. Подготовка к установке ели началась ещё вчера, 10 декабря. Были размещены бетонные блоки, которые служат основанием ёлки.

В настоящее время рабочие начали собирать ёлочный конус. Водителей предупреждают, что 11 декабря в связи с установкой ёлки до 00:00 будет ограничено движение автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу на Октябрьской площади. Автомобилистов просят учесть информацию при планировании поездок, а также заблаговременно выбирать пути объезда.

Напомним, что ёлку планировалась установить ещё 8 декабря, однако сроки перенесли из-за погодных условий.