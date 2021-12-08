Из-за установки новогодней ели 11 декабря ограничат движение в центре Пскова
11 декабря с 9:00 до 00:00 будет ограничено движение автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу на Октябрьской площади, сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.
Автомобилистов просят учесть информацию при планировании поездок, а также заблаговременно выбирать пути объезда.
Напомним, ранее сообщалось, что главную псковскую ёлку установят 8 декабря. Однако в связи с погодными условиями установку перенесли на 11 декабря.
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