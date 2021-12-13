Гаращенко: Пока омикрона в Псковской области нет

09:38, 13 декабря 2021, ПАИ

«Пока нового штамма коронавируса «омикрон» в Псковской области нет», - заявила в эфире проекта «Псковский телеграм Онлайн» председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Посмотрим, как будут развиваться события с омикроном. Сегодня есть неоднозначные данные об этом штамме в международном медицинском сообществе, посмотрим, как будет. Но одно точно: от омикрона заражаются гораздо быстрее», - отметила Марина Гаращенко.

По ее словам, пока нет и точных данных о симтомах и течении болезни у заражённых новым штаммом. «Но мы уже готовы к тому, что новый вариант и более заразный, и более активный. Сегодня все наши силы и резервы полностью готовы. Мы провели полную ревизию. Лекарственные препараты есть без исключения и на стационарном, и на амбулаторном этапе, поэтому мы готовы ко всему», - заключила Марина Гаращенко.